Bianca Lorene da Silva Lemes morreu aos 25 anos (Reprodução / Instagram Bianca Lorene)\nA servidora pública Bianca Lorene da Silva Lemes, de 25 anos, morreu após uma luta contra o câncer, em São Miguel do Passa Quatro, no sudeste goiano. A jovem já havia realizado o desejo de trabalhar na Educação da cidade e tinha o sonho de se casar este ano, segundo o namorado. O tumor dela é considerado raro.\nBianca morreu na última sexta-feira (1º). Ao POPULAR, o namorado da jovem, Thiago França Ribeiro Metástase disse que ela tinha um melanoma maligno primário nos ovários, “um caso raro, pouco diferenciado de alto grau”, conforme o relato.\nPara a repórter Sarah Gandra, Thiago disse que ela era formada em pedagogia e trabalhava na Secretaria de Educação do município, onde também sonhava em conquistar estabilidade por meio de concurso público. Segundo ele, esse era um dos maiores objetivos da jovem. Descrita como organizada e muito apegada às próprias lembranças, Bianca guardava objetos desde a infância e tinha carinho especial por tudo que fazia parte de sua história.