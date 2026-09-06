Thaís Moreira da Silva Luro, de 29 anos, servidora pública da Prefeitura de Piracanjuba, no sul de Goiás, morreu após um acidente envolvendo duas motos aquáticas no Lago Corumbá 3. A batida aconteceu no sábado (5), na região conhecida como Serra Vale/Maneratuba, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), outras duas mulheres também ficaram feridas.\nTestemunhas relataram aos policiais que as três mulheres passeavam em uma moto aquática quando o marido de uma delas saiu em outra embarcação para acompanhá-las e acabou colidindo contra o grupo.\nAinda segundo a polícia, as vítimas foram socorridas por familiares e amigos e levadas ao Hospital Municipal São Pio X, em Orizona. No entanto, Thaís chegou à unidade de saúde sem vida. O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para realizar os exames periciais. Entre as outras duas mulheres atingidas no acidente, uma permanece internada em estado grave e a outra apresenta quadro de saúde estável.