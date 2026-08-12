José Fagundes Machado e Maria Divani Ferreira de Souza morreram em acidente na BR-153 (Reprodução/Prefeitura de Santa Rita do Tocantins)\nDuas pessoas morreram após um grave acidente envolvendo caminhões na BR-153, entre os municípios de Pugmil e Nova Rosalândia, na região centro-oeste do estado. As vítimas foram identificadas como José Fagundes Machado, de 51 anos, e Maria Divani Ferreira de Souza, de 39 anos. Uma terceira pessoa sofreu lesões graves.\nSegundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), eles estavam em um carro que bateu na traseira de um caminhão-cegonha na noite desta terça-feira (11). Em seguida, outro caminhão atingiu a traseira do veículo.\nCom o impacto, o carro ficou esmagado e os dois ocupantes morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica foram acionadas para prestar atendimento e realizar a perícia.