O servidor público Jovanio Marcos de Freitas, de 38 anos, que mobilizou moradores de Iporá e Diorama, no oeste de Goiás, para devolver uma carteira contendo R$ 5 mil encontrada na rodovia entre as duas cidades, na última quinta-feira (28), recusou a recompensa oferecida pelo dono. O dinheiro, era o fruto de dias de trabalho braçal de João Ovídio dos Santos, que já havia perdido a esperança de recuperar a quantia.\nAo POPULAR, Jovanio relatou que se mudou recentemente para Iporá, mas segue trabalhando na prefeitura de Diorama. Ele conta que, por percorrer o trajeto diariamente, foi exatamente nesse percurso que se surpreendeu ao ver as notas de dinheiro voando.\nEu estava saindo de Iporá por volta do horário de almoço. Foi na rodovia, mais ou menos a um quilômetro da saída da cidade, sentido Jataí. Quando passei, vi um movimento de notas de dinheiro ao lado do carro. Tive a sensação de que estava voando dinheiro, porque passou aquele reflexo de notas. Olhei pelo retrovisor, vi a quantidade no chão, parei o carro e desci. O dinheiro estava esparramado no meio da rodovia”.