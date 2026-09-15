O servidor público Wanderley Ribeiro da Silva, de 48 anos, morreu após uma batida de frente entre a caminhonete que conduzia e um caminhão carregado com gado na Rodovia Transamazônica (BR-230). O acidente aconteceu na segunda-feira (14), no trecho entre o município de Araguatins e o povoado Macaúba, no norte do Tocantins. A vítima ficou presa às ferragens do veículo.\nSegundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a batida entre a Toyota Hilux e o caminhão boiadeiro destruiu completamente a caminhonete. Com o impacto, o veículo de carga tombou na pista. Wanderley não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.\nSaiba por que curiquinhas-verdes fizeram obra parar em Araguaína\nClientes gritam 'eu não vou embora' durante fiscalização de bar em Palmas; veja vídeo