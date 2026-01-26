Se condenado, o suspeito poderá responder conforme os artigos 317 e 147 do Código Penal (Divulgação/ DICOM SSP TO)\nUm servidor público de 50 anos deve responder à Justiça por suspeita de cobrar dinheiro indevidamente para regularizar documentos do veículo de um homem de 63 anos em Araguaína, no norte do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após a recusa em pagar a quantia solicitada, a vítima relatou ter sido ameaçada.\nO nome do investigado não consta no registro policial divulgado à imprensa e, por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.\nO inquérito policial aponta que, em novembro de 2025, a vítima procurou o órgão público onde o suspeito trabalha para solicitar documentos de um veículo. Aproveitando-se da função, o investigado teria informado falsamente a existência de débitos e sugerido “resolver” o processo. Em seguida, solicitou o pagamento de R$ 317,69 via Pix diretamente em sua conta pessoal, segundo a SSP.