Um servidor público da Secretaria de Educação de Porto Nacional é investigado por fazer corridas de aplicativo de transporte durante a jornada de trabalho no município. Segundo o Ministério Público, o descumprimento da carga horária teria ocorrido entre fevereiro de 2023 e maio de 2026.\nConforme a denúncia, o cruzamento de informações das folhas de ponto e dos horários das corridas realizadas em Palmas apontou que o servidor teria feito 561 viagens e 267 horas de atividades privadas no mesmo período em que deveria estar atuando no serviço público.\nO MP recomendou que a prefeitura instaure um processo administrativo disciplinar contra o servidor, garantindo o direito ao contraditório.\nA Prefeitura de Porto Nacional informou que recebeu a recomendação do MP e que adotará as medidas necessárias. O município disse que a Secretaria de Educação havia sido notificada sobre a denúncia e solicitou esclarecimentos ao servidor. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apurar o caso (veja nota completa abaixo).