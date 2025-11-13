Um servidor público de 28 anos foi assassinado com um tiro na cabeça após uma discussão sobre dívida em um posto de combustíveism em São Valério da Natividade, região sudoeste do estado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ex-secretário de obras de São Valério é suspeito de matar homem por causa de dívidas\nSegundo a Polícia Militar, o principal suspeito do disparo está foragido. Conforme apurado pela TV Anhanguera, trata-se de Divino Duarte, ex-secretário de obras do município. O JTo não conseguiu contato com a defesa.\nO caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (12). A vítima foi identificada como Wilson Hermes Almeida Rocha, ele era servidor da Prefeitura de São Valério.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Wilson Hermes chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas morreu.