-Servidor no INSS é espancado por policial armado dentro de agência, diz Instituto (1.3381154)\nUm servidor de 73 anos, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi espancado por um policial armado dentro de uma agência em Goiânia. Segundo o órgão, o policial acompanhava os pais durante um atendimento na agência Goiânia Oeste. As câmeras de monitoramento registraram o momento da agressão (veja acima).\nA agressão aconteceu na manhã desta segunda-feira (2). Nas imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, é possível ver quando o policial mexendo no celular, enquanto acompanhava os pais, que estavam perto do guichê de atendimento. Outra câmera registrou o momento em que ele saiu de uma sala manuseando uma arma na cintura.\nEm outro ângulo, o policial é visto derrubando o servidor no chão e desferindo vários socos em poucos segundos, até uma mulher e o pai do policial tentarem intervir. Após a intervenção, o policial ainda chutou o servidor. Neste momento, os seguranças da agência foram acionados para conter o policial.