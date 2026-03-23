O cantor Marrone se recupera de cirurgia realizada no ânus recentemente. A informação foi publicada pelo portal Leo Dias e confirmada pelo UOL.\nHá alguns dias, o cantor chegou a compartilhar que havia passado por um procedimento, mas sem detalhar o que seria. "Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata".\nVeja quem é o pai da influenciadora Duda Freire preso suspeito de tráfico de drogas em Goiânia\nIvete Sangalo é internada em Salvador\nDedé Santana diz que teve oscilação de pressão em Goiânia e tranquiliza fãs: 'Estou bem'\nO procedimento foi realizado para cauterizar uma veia dilatada no ânus. A cirurgia aconteceu em São Paulo na última sexta-feira (20), após uma turnê de shows pela Europa. O artista já está em casa, em Goiânia, em recuperação.