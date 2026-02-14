O monitoramento por voluntários na Serra dos Pireneus, nos municípios de Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Cocalzinho de Goiás, mostra como a região preservada é um refúgio para a vida silvestre. Com mais de 70 armadilhas fotográficas espalhadas pela área, a movimentação dos animais é registrada durante todo o dia – inclusive a das onças- pintadas na localidade. Desde 2017, foram observados ao menos 37 grandes felinos percorrendo a região de mata.\nO quantitativo é revelado pelo fotógrafo de vida selvagem Leandro Vitorino, que atua como voluntário em trabalho de pesquisa e educação ambiental na região, e desde aquele ano iniciou um monitoramento sobre as onças-pintadas na Serra dos Pireneus. Logo depois, em 2020, o médico veterinário Lucas Gaehwiler também passou a integrar a equipe de voluntários. A partir de 2023, eles passaram a atuar como responsáveis pelo monitoramento na região com o Instituto Onça-Pintada (IOP), pela instalação de coleiras com GPS nesses animais.