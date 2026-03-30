Cena da série sobre o Césio-137 retrata momentos iniciais da contaminação e o impacto entre moradores de Goiânia (Reprodução/Netflix)\nProdução recente da Netflix reacendeu o debate sobre o acidente com Césio-137 em Goiânia (GO) e levantou questionamentos sobre o que, de fato, aconteceu na maior tragédia radiológica do país. A série mistura elementos reais com adaptações dramáticas, o que gerou críticas de vítimas e familiares (veja trailer oficial da série no final da reportagem).\nO caso voltou ao centro das discussões após relatos de pessoas atingidas pela contaminação, que apontam distorções na forma como a história aparece na produção. A repercussão também impulsiona buscas sobre o episódio ocorrido em 1987, quando uma cápsula com material radioativo se espalhou na capital goiana.\nO que a série mostra