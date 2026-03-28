Cena da série “Emergência Radioativa”, exibida pela Netflix (Reprodução/Netflix)\nO lançamento da série Emergência Radioativa, da Netflix, reacendeu o interesse dos brasileiros pelo acidente com o Césio-137, considerado o maior desastre radiológico do país. A produção estreou em março e rapidamente entrou para a lista das mais assistidas no Brasil e no mundo, impulsionando buscas sobre o tema na internet.\nDados de interesse público e tendências de pesquisa mostram que dúvidas sobre o que aconteceu em Goiânia, os riscos da radiação e a situação atual das áreas afetadas lideram as pesquisas.\nO que as pessoas mais querem saber\nO que foi o acidente com o Césio-137?\nO caso ocorreu em 1987, em Goiânia, após a retirada de uma cápsula radioativa de um aparelho de radioterapia abandonado. O material foi aberto em um ferro-velho e espalhou contaminação por diferentes regiões da cidade.