Acidente aconteceu entre uma caminhonete e uma carreta na BR-226 (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nAcidentes com mortes registrados em cerca de 12 horas no norte do Tocantins reforçam o cenário de risco nas rodovias do estado. As ocorrências, entre a noite de terça-feira (14) e a manhã desta quarta-feira (15), deixaram três vítimas fatais e voltam a acender o alerta sobre a violência no trânsito na região.\nOs casos mais recentes se somam a um cenário já crítico: o Tocantins lidera o ranking nacional de mortalidade no trânsito, conforme mostrou levantamento recente com dados de 2025.\nTO-164 em Araguanã\nUma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar na noite desta terça-feira (14) após a batida que envolveu a motocicleta conduzida por Édson Francisco da Silva, de 67 anos, e uma caminhonete na TO-164, na zona rural de Araguanã, próximo à entrada do povoado Araguaci. Segundo a polícia, ao chegar ao local, a vítima foi encontrada em estado grave.