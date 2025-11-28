Evento acontecerá no Miniauditório 563 da Ulbra (Divulgação/Ceulp-Ulbra)\nO seminário promovido pelo curso de Psicologia da Ulbra Palmas, na próxima terça-feira (2), vai abordar como a Psicologia Social contribui para a formulação de políticas públicas e a transformação de realidades vulneráveis. Além disso, propõe discutir ferramentas, práticas e perspectivas para a promoção de uma sociedade mais justa.\nO encontro é aberto ao público e está marcado para as 19h no Miniauditório 563, que fica no prédio do centro universiário na Avenida SIqueira Campos (antiga Avenida Teotônio Segurado), na região sul da capital.\nSegundo o professor Wysney Rocha, em nota enviada pela assessoria, o objetivo é aproximar os estudantes da prática profissional.\nO evento tem como objetivo aproximar ainda mais os estudantes dos espaços de efetivação dessas políticas em nosso município, possibilitando conhecer melhor a inserção do psicólogo nesses contextos e o compromisso ético-político da psicologia com as comunidades", comentou.