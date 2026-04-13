A Semana Nacional do Registro Civil começa nesta segunda-feira (13) com atendimentos gratuitos em Palmas. A ação segue até o dia 17 de abril e ocorre das 8h às 18h, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital.\nPara participar, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e, se houver, qualquer documentação relacionada ao serviço que precisa ser solicitado.\nO atendimento é destinado a pessoas que se enquadram nos critérios do programa, como renda mensal individual de até 2,5 salários-mínimos.\nOs interessados devem ficar atentos ao cronograma, já que os atendimentos serão realizados em dias específicos em cada unidade do Cras (Confira o calendário abaixo).\nPopulação deve reforçar cuidados contra síndromes gripais, alerta SES-TO\nRenovação automática da CNH: saiba quem tem direito e como funciona