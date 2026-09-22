O Tocantins deve enfrentar uma semana de calor intenso e baixa umidade do ar. Segundo consulta ao site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na tarde desta segunda-feira (21), as temperaturas devem permanecer elevadas em diferentes regiões do estado até sexta-feira (25), com máximas próximas ou acima dos 40°C. Em Palmas, os termômetros podem chegar a 39°C na quarta-feira (23), enquanto a umidade relativa do ar pode atingir 20%.\nO cenário de tempo quente e seco também deve atingir outras cidades tocantinenses. O alerta laranja, que inclui 93 municípios, inicia às 10h desta terça (22) e está previsto para terminar às 21h do mesmo dia. Já o alerta amarelo de baixa umidade abrange 111 municípios do estado a partir desta quarta (23), às 09h, e termina às 23h59 do mesmo dia.\nVeja a previsão nas principais cidades