Chuvas intensas estão previstas de norte a sul do estado (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO Tocantins começa a semana com um alerta amarelo e laranja para chuvas intensas que cobre todo o estado. O aviso foi emitido neste domingo (23) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até 10h desta segunda-feira (24).\nOs alertas de níveis laranja e amarelo representam perigo potencial de temporais acompanhados de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.\nDe acordo com o Inmet, na região sul do estado foi emitido o alerta laranja, onde são esperadas chuvas com intensidade entre 30 e 60 milímetros por hora e até 100 milímetros por dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h. O aviso é para as cidades de Alvorada, Aliança do Tocantins e Araguaçu (Vela lista completa aqui).