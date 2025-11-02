Um aviso de cor amarela que alerta para a possibilidade de chuvas intensas cobre quase todo o estado no início da primeira semande novembro. Apenas uma pequena parte da região leste do estado e o Bico do Papagaio não estão dentro da previsão de chuva.\nO alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a valer às 10h deste domingo (2) e segue até a manhã de segunda-feira (3). Conforme a previsão, deve cair entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.\nVídeo mostra avião perdendo altitude antes de cair em fazenda no Tocantins e deixar um morto e um ferido\nTrês pessoas morrem após acidente entre moto e caminhonete em cruzamento de Araguaína\nO risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo, segundo o Inmet. Entretanto, a população deve seguir cuidados comuns durante tempestades e não se abrigar debaixo de árvores ou mesmo estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.