-Imagens do poço no Aureny II (1.3420006)\nO adolescente João Vinícius Neves Gonçalves, de 17 anos, morreu afogado após saltar em um poço de água profunda no setor Aureny II, região sul de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o jovem entrou na água sem possuir habilidade de natação e desapareceu logo após o salto. O corpo acabou localizado cerca de 1h30 depois do acidente.\nVídeo registrado no local mostra o poço onde ocorreu o afogamento e a área de erosão hídrica mencionada pelos bombeiros (veja acima).\nVeja no Bom Dia Tocantins: Adolescente morre afogado após pular em poço\nA ocorrência mobilizou equipes da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) na tarde desta segunda-feira (8). O poço, conforme os bombeiros, surgiu a partir de um processo de erosão hídrica e possui profundidade suficiente para a realização de mergulhos.