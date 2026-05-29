Jaqueline de Moura Araújo voltou a ser internada após complicações respiratórias enquanto aguarda liberação judicial de medicamento indicado para tratamento de doença autoimune rara (Arquivo pessoal/Jaqueline de Moura Araújo)\nA paciente Jaqueline de Moura Araújo, de 35 anos, que trava uma batalha judicial para conseguir acesso ao medicamento Rituximabe, voltou a ser internada no Hospital Regional de Pedro Afonso Leôncio de Sousa Miranda (HRPA) após nova piora respiratória. Diagnosticada com uma doença autoimune rara e vivendo com traqueostomia por causa de uma estenose de laringe, ela aguarda decisão sobre o tratamento indicado pelos médicos.\nInternada desde terça-feira (26), Jaqueline contou ao Jornal do Tocantins que exames identificaram infiltrados no pulmão, quadro que pode indicar inflamação ou infecção pulmonar.