Após perder a certidão de nascimento em um incêndio, Antônio Pereira da Silva, de 74 anos, conseguiu, com ajuda da Defensoria Pública do Tocantins, uma nova via do documento. Mas até conseguir a prova de que é um cidadão brasileiro, Antônio passou por vários contratempos e a busca levou anos.\nAntônio nasceu em Balsas, no Maranhão, no dia 10 de junho de 1951. Ainda jovem, ele deixou o Maranhão em busca de trabalho em outros estados. Atuando como lavrador, foi parar no Mato Grosso e Goiás antes do Tocantins. Quando estava em uma fazenda no Mato Grosso, a casa em que morava com outros trabalhadores pegou fogo. Ele perdeu o pouco que tinha, inclusive a certidão de nascimento.\n"A gente conseguiu escapar, não morreu ninguém graças a Deus, mas o que tinha no barraco queimou tudo, inclusive a certidão", relembrou. Sem a certidão, para conseguir viajar para outras cidades onde conseguia trabalho, o lavrador contou que registrava boletins de ocorrência (B.O.), e seguia viagem.