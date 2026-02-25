Trecho de 27 quilômetros da TO-134 entre Axixá e Jatobal permanece sem pavimentação e dificulta o tráfego (Divulgação/Carlos Daniel de Brito Conceição)\nMoradores e produtores rurais realizaram reparos emergenciais na TO-134 diante da ausência de pavimentação que ultrapassa três décadas entre Axixá do Tocantins e o povoado de Jatobal, no município de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio. A rodovia liga povoados e áreas produtivas no extremo norte do Tocantins, mas enfrenta trechos críticos que comprometem o tráfego, sobretudo no período chuvoso.\nA promessa de asfalto atravessa diferentes gestões e permanece sem execução. Enquanto aguardam solução definitiva, comunidades organizam ações com máquinas próprias e recursos particulares para reduzir atoleiros e melhorar pontos considerados intransitáveis.