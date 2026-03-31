Sem água filtrada, detentos com quadros de mal-estar gástrico e dores abdominais foram identificados na Unidade de Tratamento Penal de Cariri (UTPC), no sul do estado. A situação foi confirmada após uma vistoria do Ministério Público do Estado (MPE), que recomendou à direção da unidade quesejam sanadas as irregularidades no fornecimento de água filtrada aos pavilhões.\nOs problemas foram detectados pela equipe técnica da 3ª Promotoria de Justiça de Gurupi, em março de 2026. Durante a inspeção, ficou constatado que filtros de água que antes atendiam os pavilhões dos detentos foram remanejados para a área de banho de sol.\nA mudança obrigou os internos a beber água diretamente das torneiras das celas, sem tratamento, causando quadros de mal-estar gástrico e dores abdominais nos custodiados. Além disso, a quantidade fornecida também é alvo de questionamento.