Antônio Pereira ficou milionário por poucas horas (Reprodução/TV Anhanguera)\nA história que transformou o motorista Antônio Pereira do Nascimento, de 52 anos, em personagem de repercussão nacional continua sem desfecho. Três anos após receber por engano R$ 131,8 milhões em sua conta bancária e devolver integralmente o valor poucas horas depois, o morador de Palmas segue à espera de uma sentença da Justiça.\nSem acordo entre as partes e sem decisão judicial, o processo permanece parado desde março deste ano, quando a Justiça considerou a ação pronta para julgamento. Desde então, a expectativa gira em torno da análise do pedido apresentado pelo motorista contra o banco Bradesco.\nAntônio busca o pagamento de uma recompensa equivalente a 10% do valor devolvido, o que representa cerca de R$ 13 milhões, além de R$ 150 mil por danos morais. A ação tramita desde 2024.