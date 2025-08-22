O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) não fará mais vestibular para os cursos de graduação. A instituição informou que a seleção de alunos será feita utilizando exclusivamente as notas do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato) ou pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).\nConforme o Instituto, as vagas disponíveis serão oferecidas por meio do Acesso IFTO, seletivo que utiliza as notas de desempenho do Exato.\nO Exato é um exame criado para ampliar as chances de acesso ao ensino superior no Tocantins. Com apenas uma prova, o estudante pode disputar vagas em diferentes instituições, pois a nota pode ser usada nos processos seletivos do IFTO, da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).\nGoverno publica edital de concurso para procurador do Tocantins com salários de R$ 36,8 mil