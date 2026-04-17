O Edital nº 20/2026 foi publicado, se trata da abertura de concurso público para provimento de vaga no cargo de Professor Titular-Livre do Magistério Superior na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Destinado a área de Zootecnia, com atuação vinculada ao Programa de Pós-Graduação Integrado em Zootecnia nos Trópicos (PPGIZT) e ao Centro de Ciências Agrárias (CCA), em Araguaína.\nO edital disponibiliza uma vaga para o município de Araguaína, sob coordenação de comissão definida pela universidade. Segundo informações da UFNT, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 18 a 30 de abril, por meio do sistema eletrônico próprio da instituição.\nA taxa de inscrição é de R$ 260,00, sendo possível solicitar isenção conforme os critérios estabelecidos no edital. A seleção é composta por diferentes etapas: prova escrita, prova oral, defesa de memorial descritivo e avaliação de títulos. As três primeiras etapas são eliminatórias e classificatórias, enquanto a análise de títulos possui caráter apenas classificatório.