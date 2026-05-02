Seis pessoas foram resgatadas após uma canoa virar no vão central da ponte que liga a Palmas ao distrito de Luzimangues. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (1º).\nO Corpo de Bombeiros informou que os ocupantes ficaram à deriva após a embarcação virar e permaneceram agarradas à estrutura parcialmente submersa. As vítimas não utilizavam coletes salva-vidas no momento do acidente e foram resgatadas sem necessidade de atendimento hospitalar.\nIsenção na CNH para idosos: veja quem tem direito e como renovar o documento\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM\nA embarcação foi recuperada pela corporação e entregue ao proprietário.\nA Marinha informou ao JTo que não houve comunicação oficial sobre o fato por parte dos envolvidos, o que impossibilitou o acionamento imediato da Capitania para atuação no caso. A CFAT informou que será instaurado Inquérito Administrativo sobre Fatos da Navegação (IAFN), “com o propósito de apurar as circunstâncias, causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao ocorrido” (veja nota abaixo).