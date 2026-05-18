A Polícia Civil concluiu, nesta segunda-feira (18), a investigação sobre irregularidades na aplicação de R$ 400 mil destinados à temporada de praia de Guaraí, no ano de 2016. Ao todo, seis pessoas foram indiciadas pelos crimes de fraude, desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro.\nAs apurações, conduzidas no âmbito da operação “Ongs de Papel”, apontam que o dinheiro aplicado é fruto de uma emenda parlamentar. Na época, o dinheiro foi repassado por meio de um convênio entre a então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e uma organização da sociedade civil que ficou responsável pela organização do evento.\nOs nomes dos investigados, incluindo um parlamentar que destinou a emenda, não foram divulgados pela Polícia Civil e o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com as defesas.