Um acidente entre uma carreta e uma van na madrugada desta segunda-feira (5) causou a morte de seis pessoas e deixou várias outras feridas na BR-116, a rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nAo menos 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, de acordo com a concessionária Arteris. O fluxo segue pela faixa da direita nos dois sentidos, com bloqueio nas faixas da esquerda. O congestionamento é de 3 km no sentido sul. Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e PRF atuam na ocorrência.\nO acidente ocorreu no km 4,5 da rodovia, quase na divisa com o estado de São Paulo, por volta de 3h45. A carreta estava carregada com queijo, e a carga ficou espalhada pela pista.