O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) define, na quinta-feira (6), a lista tríplice com os advogados que concorrem a uma vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional. A votação ocorre a partir das 14h, durante a 13ª Sessão Ordinária Administrativa do Tribunal Pleno.\nA vaga em disputa faz parte do mecanismo previsto na Constituição Federal que reserva 20% das cadeiras dos tribunais a membros do Ministério Público e advogados com, no mínimo, dez anos de exercício profissional.\nNesta votação, a lista foi definida pela OAB-TO em fevereiro, por meio de votação interna da classe. A nova vaga foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 153/2024.\nOs nomes que integram a lista sêxtupla, enviados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO), são:\nErcílio Bezerra de Castro Filho\nGuilherme Trindade Meira Costa