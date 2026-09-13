O segurança da influenciadora Virginia Fonseca, Rogério Camilo Ramos, e a esposa Paulla Regina Rodarte, morreram na manhã deste domingo (13), após um acidente na BR-060, em Guapó, Região Metropolitana da capital. O casal estava em uma motocicleta trafegando no sentido sul da via no momento do acidente. Rogério e Paulla eram pastores da Igreja Evangélica Viver é Cristo, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Rogério também era policial militar da reserva remunerada e tinha a patente de 2º tenente.\nDe acordo com a concessionária do trecho ao jornal O POPULAR, a causa e a dinâmica do acidente serão determinadas pela perícia, que realizará os procedimentos de análise e investigação necessários.\nSegundo o Corpo de Bombeiros ao O POPULAR, quando as equipes chegaram ao local, no km 202,8 da BR-060, na região do Ribeirão da Posse, um homem já estava morto. Paulla, de 41 anos, estava em parada cardiorrespiratória e recebia atendimento das equipes da administradora da rodovia.