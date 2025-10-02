O segurança Dione Conceição de Araújo, conhecido como John John, morreu nesta quarta-feira (2), aos 38 anos, no Hospital Regional de Araguaína. Ele foi internado em estado grave após ser baleado durante um desentendimento em Wanderlândia, no norte do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), suspeito e vítima discutiram por causa do uso do banheiro de um bar.\nSegundo a Polícia Militar, a discussão ocorreu na frente de um bar, na tarde de sábado (27). John John foi atingido no rosto e tórax, e levado para o hospital municipal em estado grave. Depois, foi transferido para Araguaína.\nPF prende suspeitos de causar prejuízo de R$ 800 mil a banco fraudando empréstimos com documentos falsos\nTocantins terá aplicação das provas do Concurso Unificado em 18 locais; veja como consultar\nSobe número de mortes por intoxicação com metanol