Secretário Thales Machado e os filhos (Reprodução/Instagram de Thales Machado)\nO secretário municipal de Itumbiara, Thales Machado, que é genro do prefeito Dione Araújo, atirou contra os dois filhos e se matou em seguida no condomínio onde moravam na cidade, na madrugada desta quinta-feira (12). A Polícia Militar de Goiás (PMGO) confirmou o ocorrido à TV Anhanguera. O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não sobreviveu.\nO mais novo passou por cirurgia e está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual da cidade. Os corpos de Thales Machado, genro de Dione Araújo, e do filho mais velho Miguel Araújo Machado, de 12 anos, já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) para a família, conforme apurado pela TV.\nNa noite de quarta-feira (11), Thales Machado havia publicado em rede social um vídeo dos filhos em uma aula de Judô com a seguinte legenda: "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito".