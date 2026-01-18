Unidade do CAPS em Palmas oferece atendimento psicológico e acompanhamento multiprofissional pela rede municipal de saúde (Divulgação/Prefeitura de Palmas)\nQuem busca atendimento gratuito em saúde mental no Tocantins pode recorrer aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, como Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial. A procura costuma aumentar em janeiro, mês marcado pela campanha Janeiro Branco, que incentiva o cuidado com o bem-estar emocional.\nNo estado, a rede pública disponibiliza acolhimento psicológico, acompanhamento psiquiátrico e encaminhamento especializado para casos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. O acesso ao atendimento começa, em geral, pela UBS mais próxima da residência, que avalia cada caso e orienta sobre o serviço adequado.