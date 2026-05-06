A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (06), a Operação Carta Marcada, com o objetivo de apurar possível desvio de verbas e fraudes em unidade vinculada ao sistema de saúde indígena no Tocantins.\nSegundo a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Palmas e Bonfinópolis (GO), com diligências realizadas em endereços funcionais e residenciais para localizar documentos e equipamentos eletrônicos.\nO Jornal do Tocantins tentou contato com o Ministério da Saúde para obter posicionamento sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.\nVereador é alvo de investigação da PF por suspeita de compra de votos e uso de caixa dois\nO que se sabe sobre o caso do PM que morreu após sofrer queimaduras ao fritar peixe\nJustiça cobra regularização de servidores na Câmara de Alvorada e abertura de concurso público