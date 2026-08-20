A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) reconheceu R$ 7,1 milhões em dívidas por serviços prestados à rede estadual de saúde sem cobertura contratual regular entre setembro e dezembro de 2025. A pasta também determinou a abertura de processos para apurar a responsabilidade de servidores envolvidos nas contratações.\nOs débitos foram formalizados em dois Termos de Reconhecimento de Dívida assinados pelo secretário estadual da Saúde, Carlos Felinto Júnior, publicados no Diário Oficial desta terça-feira (18). Os valores somam R$ 7.100.466,25.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento do Governo do Tocantins e aguarda o retorno.\nA maior dívida, de R$ 6.673.131,71, é referente a serviços de processamento, higienização e fornecimento de enxoval hospitalar para unidades da rede estadual. Segundo a SES-TO, os serviços foram realizados entre outubro e dezembro de 2025 para atender pacientes dos hospitais estaduais.