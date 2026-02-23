Magna Divina Almeida de Matos e o marido, sargento da reserva Carlos Caetano de Matos (Reprodução/ Perfis do Tik Tok de Magna e Carlos Caetano)\nUm sargento da reserva da Polícia Militar e a esposa foram encontrados mortos em uma residência em Ipameri, região sudoeste do estado, em um caso que a polícia apura como feminicídio seguido de suicídio. O fato aconteceu na noite da última sexta-feira (20), no bairro Boa Vista. Segundo informações da Polícia Civil, Carlos Caetano de Matos, de 63 anos, teria atirado duas vezes contra Magna Divina Almeida de Matos, de 59 anos, na região da cabeça, logo após, tirado a própria vida.\nAo JORNAL, o delegado Igor Carneiro, da Central de Flagrantes de Catalão, que atendeu a ocorrência, informou que não havia indícios de envolvimento de terceiros. Dados preliminares indicam que o casal vinha passando por desentendimentos recentes antes do ocorrido.