A sargento da Polícia Militar (PM) Flávia Rosa Campos, de 49 anos, morreu nesta quarta-feira (18) depois de sofrer um acidente de moto e ficar internada por 12 dias, em Goiânia. Em nota, a PM lamentou profundamente a morte da sargento e mensagens foram deixadas nas redes sociais em homenagem à policial.\nSegundo a Polícia Militar, o acidente que vitimou Flávia Rosa aconteceu no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. A policial militar foi socorrida no local e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde ficou internada em estado grave.\nA PM disse que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. O velório da sargento Flávia vai acontecer no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, ainda sem horário definido até a última atualização dessa matéria.