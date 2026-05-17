-Vídeo onças na fazenda do ataque (1.3411035)\nO Santuário Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, local onde a menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda na volta de uma trilha da Cachoeira do Cordovil, registrava cenas de onças na fazenda. Vídeos publicados na rede social do local mostram os animais andando na mata durante o dia e a madrugada (veja acima).\nNas legendas das publicações, o Santuário descreve os momentos como ‘especiais’, simbolizando o investimento em pesquisa e monitoramento da biodiversidade do local. “Continuar registrando esses animais é um excelente sinal, sobretudo, por representar praticamente o mesmo cenário e fauna que foram encontrados muitas décadas atrás”, escreveu.\nDurante a tarde da última quinta-feira (14), a criança foi atacada por uma onça enquanto voltava de uma cachoeira por uma trilha dentro da fazenda. No momento, a menina estava acompanhada pelos pais e um funcionário do local, responsável pelo fechamento da área.