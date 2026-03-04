A Prefeitura de Sandolândia, na região sul do estado, decretou situação de emergência nesta terça-feira (3) em decorrência dos graves danos causados por temporais. Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, o volume de chuva provocou a queda de pontes, rompimento de aterros e a interdição de diversas estradas vicinais, deixando parte da população da zona rural completamente isolada.\nA situação afetou diretamente o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços básicos. De acordo com a administração municipal, o transporte escolar está suspenso, impedindo que alunos frequentem as aulas. Entre os locais mais atingidos está a estrada da Fazenda Varjão, que sofreu um grande rompimento de aterro. Na região do Córrego Barreira, uma das principais pontes da cidade foi destruída pela força das águas.