A nova ação de alerta realizada pelo Detran-GO está chamando a atenção da população. O "Saldão de Caixões" tem como intenção chamar atenção para o número de mortes causadas por acidentes que ocorrem nas estradas durante o período de Natal e de Ano Novo.\nA montagem da ação consiste em estruturas com caixões de diferentes modelos. Eles são colocados aos finais de semana em cinco pontos estratégicos, selecionados pelo grande fluxo de veículos e pedestres. São eles: Cidade Jardim, em frente ao Detran-GO; Vila Brasília, na rotatória próxima aos Correios; Praça do Setor Nova Suíça; Região da 44; e a rotatória do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).\nAcima dos caixões, há um cartaz escrito “Saldão de Caixão: Respeite as leis de trânsito e passe longe dessa promoção”. Faz parte da conscientização folhetos educativos distribuídos, contendo orientações sobre cuidados essenciais para quem vai viajar nesse período.