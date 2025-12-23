A Vara de Execuções de Palmas concedeu benefício de saída temporária para 177 detentos de Palmas. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), serão beneficiados os presos que cumprem pena em regime semiaberto.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Mais de 170 presos vão ficar com familiares durante o último feriado do ano de 2025\nO 'saidão de Natal' foi liberado a partir de segunda-feira (22) e tem retorno determinado para o dia 28 de dezembro, até às 18h. Durante o benefício, eles deverão ser monitorados por tornozeleira eletrônica e fornecer à Central de Monitoramento o endereço onde poderão ser encontrados.\nOs presos deverão permanecer em casa à noite e estão proibidos de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos similares.\nDe acordo com o TJTO, o benefício de saída temporária não pode ultrapassar sete dias, até quatro vezes por ano, e tem como finalidade permitir ao reeducando manter seus laços familiares, visando à ressocialização.