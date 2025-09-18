Os dois homens que morreram durante o ataque a tiros na porta da unidade prisional de Paraíso do Tocantins foram identificados pela Polícia Civil como Wallas Breynner Rocha Ramos, de 35 anos, e Francisco Emílio Lima da Costa, de 43 anos. Eles cumpriam pena no regime semiaberto e se apresentavam à unidade para pernoitar quando foram atingidos pelos disparos.\nO ataque aconteceu na noite desta quarta-feira (17). Várias pessoas estavam na porta do presídio quando dois homens passaram em uma moto e fizeram os disparos. Um dos detentos morreu no local e outro no hospital.\nOutros três detentos ficaram feridos e foram levados ao hospital, onde seguem sob cuidados médicos.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os corpos de Wallas Breynner e Francisco Emílio foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por exames de necropsia para serem liberados aos familiares.