Murilo Guimarães Vinhal, de 33 anos, e Idael da Silva Farias, de 38 anos, eram amigos há mais de 15 anos e costumavam pescar juntos. Eles morreram após serem atingidos por um raio durante pescaria no Rio Tocantins. O professor Ricardo Moacir Machado Vieira, amigo dos dois, sobreviveu ao acidente.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Pescadores morrem após raio atingir barco no rio Tocantins\nA embarcação foi atingida pelo raio no Rio Tocantins, próximo de Filadélfia, região norte do Tocantins, na tarde de sábado (11). Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após 24h de buscas.\nOs amigos moravam em Araguaína, região norte do Tocantins. Murilo trabalhava com drones agrícolas e deixou dois filhos. Idael trabalhava como autônomo e também tinha dois filhos.\nO corpo de Idael foi levado para a cidade Fortaleza dos Nogueiras (MA), onde residem seus familiares. Murilo foi sepultado no Cemitério Jardim das Paineiras, em Araguaína, na segunda-feira (13).