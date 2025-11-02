Além de ser piloto de avião, Diomedio Aires da Silva Filho também tinha formação como engenheiro civil. Ele morreu aos 56 anos, após cair com a aeronave em uma fazenda na zona rural de Fátima, região central do Tocantins. O passageiro, de 52 anos, morreu enquanto estava internado no Hospital Geral de Palmas.\nA queda aconteceu na tarde de sábado (1º). Momentos antes, moradores filmaram a aeronave sobrevoando a cidade e perdendo altitude em alta velocidade. Segundo a Polícia Militar (PM), algumas pessoas também escutaram um barulho intenso do motor pouco antes do acidente.\nDiomedio possuía registro regular na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Conforme o Registro Aeronautico Brasileiro (RAB), o avião que caiu estava registrado no nome do piloto. A aeronave modelo Conquest 180 tem capacidade de transportar até 750 kg.