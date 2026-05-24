Gustavo dos Santos da Silva, de 27 anos, é o jovem que foi encontrado morto após um acidente com trator em uma represa, na zona rural de Almas, no sudeste do Tocantins. Ele trabalhava como operador de máquinas agrícolas e estava a serviço no momento da tragédia.\nO corpo dele foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar após desaparecer durante o acidente, registrado na última quarta-feira (20). O trabalhador foi velado em Almas, na quinta-feira (21).\nNatural da Bahia, Gustavo morava em Almas, onde trabalhava e construiu a vida com a família. Ele era casado e deixa dois filhos, de 2 e 3 anos. Familiares e colegas de profissão lembram dele como um trabalhador dedicado e sonhador.\n“Ele era apaixonado pela profissão dele. Ninguém esperava por isso [o acidente]. Ele nos deu muito orgulho. Sempre foi um menino muito sossegado. Deu 100% do melhor dele. Era um menino cheio de sonhos”, contou a irmã, Maria Eduarda dos Santos.