Ícaro Gabriel Alecrim Gadelha, de 19 anos, era filho de uma servidora do departamento financeiro da Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto). O jovem morreu após ser arremessado de carro ao perder o controle do veículo que conduzia pela avenida LO-11, em Palmas.\nNas redes sociais, a Ageto publicou nota de pesar pela morte de Ícaro. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (10), por volta das 22h43. Imagens mostram que a parte dianteira do veículo ficou destruída, com o vidro quebrado e o capô amassado.\nSegundo a PM, o veículo trafegava no sentido leste-oeste quando capotou. Por causa do impacto, a vítima foi arremessada para o canteiro central. Quando os Bombeiros chegaram ao local, encontraram o corpo do jovem caído no chão, sem sinais vitais e com sangramento na região do nariz e boca.