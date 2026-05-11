Jovem faleceu após sofrer acidente na GO-515 (Reprodução/ TV Anhanguera)\nA jovem Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos, que morreu após sofrer acidente na GO-515, é lembrada pela família como uma pessoa esforçada e que conquistava aquilo que almejava. Segundo a mãe, a jovem trabalhava em um supermercado como operadora de caixa.\nHélen Karoliny morava em Goiatuba, na região sul do estado de Goiás, e foi até Panamá para entregar um presente de Dia das Mães para sua mãe, no último sábado (9). Segundo a Polícia Militar, a moto em que ela estava, uma Honda Bis, foi encontrada caída em meio à vegetação às margens da rodovia.\nÀ reporter Yanca Cristina, do g1 Goiás, Renata Sousa, mãe da jovem, informou que ela estava se arrumando para ir trabalhar quando a filha chegou. "Ela chegou lá toda alegrinha 'Mãe, vim trazer seu presente de Dia das Mães. A sacolinha tá meio amassada mas é de coração seu presente'", contou, emocionada.