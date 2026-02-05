Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, morava em Palmeirópolis, no sul do estado, e era casada e mãe de duas filhas. Ela foi assassinada a facadas e o corpo encontrado boiando em estado de decomposição no dia 1º de janeiro de 2026, no rio Santa Tereza, zona rural de Peixe, região sul do Tocantins.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Polícia Civil prende marido e duas filhas de Deise Ribeiro, assassinada em dezembro\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com os familiares de Deise Carmem, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nO caso foi registrado no dia 28 de dezembro de 2025, em Gurupi, quando Deise Carmem desapareceu. Na época, foram divulgados cartazes nas redes sociais à procura da vítima. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são o marido da vítima e as filhas do casal.